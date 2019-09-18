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пятница, 20 сентября 2019 08:20

Первое кругосветное путешествие длилось три года

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Первое кругосветное путешествие длилось три года
Первое кругосветное путешествие. Фото: www.helmink.com

С испанского порта Санлукар-де-Баррамеда 20 сентября 1519 года вышла испанская экспедиция из пяти кораблей во главе с португальским мореплавателем Фернаном Магелланом. Искали богатую Индию. Это первое кругосветное путешествие.

Португалец Фернан Магеллан (1480-1521) взял курс на запад - искали богатую золотом и пряностями Индию. Магеллан добрался до южной оконечности Америки и нашел пролив (теперь - Магелаанову), которая соединяет два океана. Один из них мореплаватель назвал Тихим. Двигаясь на юг, 13 февраля 1521 экспедиция пересекла экватор. 6 марта было открыто острова Гуам и Рота в архипелаге Марианских островов, а 16 марта достигла острова Гомонгон в архипелаге Филиппинских островов. К этому моменту оставалось всего 100 участников экспедиции.

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Моряки добрались до острова Себу. Магеллан организовал там постой, стремясь обратить местное население в христианскую веру. На острове Мактан, жители которого отказались платить дань испанской короне. Магеллан был убит вместе с частью своих товарищей.

Большинство моряков погибли от болезней и голода. В сентябре 1522 года мореплаватели вернулись в Испанию. Из пяти кораблей уцелел только один, осталось 18 матросов, но на борту были золото и пряности. Экспедиция принесла организаторам большую прибыль.

27 апреля 1521 на филиппинском острове Мактан в схватке с туземцами погиб 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
сентября

Первое кругосветное путешествие длилось три года

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