Первая пересадка сердца продолжалась всю ночь

Обложка журнала "Жизнь" с врачом .Кристианом Барнардом и пациентом Луисом Вашканським



3 декабря 1967 провели первую успешную пересадку сердца. Ее провел южноафриканский хирург Кристиан Барнард в Кейптауне.

53-летнему пациенту из Литвы Луису Вашканскому пересадили орган 25-летней женщины Дениз Дарвалл, смертельно раненой в автомобильной катастрофе. Отец девушки дал разрешение на пересадку сердца.

Операция началась около часа ночи и закончилась только в 8:30 утра. Для ее проведения понадобилось более 20 врачей и медсестер.

Вашканский лежал в операционной с раскрытой грудной клеткой и уже удалении сердцем. Дениз Дарваль находилась в соседнем помещении, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врач распорядился отключить аппарат. Ее сердце было изъято только через 12 минут после того, как оно остановилось - хирурги боялись обвинений в том, что они вырезали сердце, которое еще бьется.

После операции мужчине прописали лекарства, которые имели снизить активность его иммунной системы и исключить возможность отторжения чужеродного органа. Но через 18 дней Вашканский умер от двустороннего воспаления легких; сердце при этом работало нормально до самого момента смерти.

Следующую операцию Барнард совершил 2 января 1968. Пациент прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев.

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15 июля этого года Кабмин обновил перечень медицинских учреждений, которые могут проводить трансплантацию органов. К нему добавили еще 12 больниц.