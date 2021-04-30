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пятница, 30 апреля 2021 10:16

Перезахоронили солдата, погибшего в начале войны
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Перезахоронили военного Андрея Сыроеда
Фото: Историко-патриотическое объединение «Поиск»
Перезахоронили военного Андрея Сыроеда
Перезахоронили военного Андрея Сыроеда
Перезахоронили военного Андрея Сыроеда
Перезахоронили военного Андрея Сыроеда

В селе Лемеши Бердичевского района Житомирской области перезахоронили лейтенанта Андрея Сыроеда 1919 года рождения.

Он погиб в начале Второй мировой войны. Останки нашли весной прошлого года в Лугинском районе Житомирской области, сообщает историко-патриотическое объединение "Поиск".

Сыроеда похоронили в братской могиле села Лемеши со всеми военными торжествами, молебном священника, чествованием родными, близкими и односельчанами.

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"Со своей стороны благодарим всех причастных к этому знаменательному событию. Продолжаем работать", - добавили в объединении.

Общество поиска жертв войны "Память" 22 июня 2020 года устроило перезахоронение советских военных. На кладбище села Романков Мостиского р-на Львовской обл. перезахоронили тела 20 воинов Красной армии, погибших во Второй мировой войне на Львовщине, сообщает общество.

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