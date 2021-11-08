Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии

На корейском острове Канхвадо 12 ноября 1866 года началось сражение между французской и корейской армиями. Французы начали отступать даже не начав боя.
Великое Королевство Чосонов пять веков правила династия Ли. В 1897 году страна стала называться Корейской империей. В середине XIX века в Чосоне работали французские миссионеры: открывали школы, бесплатно распространяли среди населения религиозную литературу. К 1863 году в стране насчитывалось уже 20 тыс. корейцев-христиан. Правительство увидело в распространении католицизма угрозу национальной безопасности.
В январе 1866-го на берегу реки Хань казнили девять французских миссионеров и 10 тыс. корейцев-христиан. Это послужило поводом для отправки в Корею французской эскадры. Командующий флотом Франции на Дальнем Востоке Пьер-Гюстав Розе (1812-1883) возглавил ее.
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Фрегат и меньшие корабли отплыли из китайского порта Чифу и 16 октября высадились на корейском острове Канхвадо. Группа из 170 хорошо вооруженных солдат захватили остров. Французы забрали уникальные ценности, серебро, золотые слитки, рукописи и картины из королевской библиотеки.
Французы начинают готовить поход в столицу королевства – Сеул. Получают помощь – всего на фрегате 600 солдат. Корейское правительство объявляет всеобщую мобилизацию. Стихийно создаются партизанские отряды. Из северных провинций прибыли "охотники на тигров" – самые меткие стрелки страны. Сформировалась 10 тыс. армия. 12 ноября на острове Канхвадо началось сражение между французской и корейской армиями.
Французы начали отступать и бежать на корабль, даже не начав бой. Потери составили всего трое погибших и около 30 ранеными. Командованию стало известно, что двое пропавших миссионеров удалось бежать в Китай. Эта новость способствовала принятию решения об отъезде.
Английский мореплаватель Генри Гудзон 3 сентября 1609 года открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник город Нью-Йорк. Достиг Восточного побережья Северной Америки, открыв остров Манхэттен. Пройдя по реке, впоследствии получившей его имя, до точки, где ныне расположен город Олбани, столица штата Нью-Йорк. Столкнувшись с враждебностью индейцев, первопроходец повернул обратно. После он заключил, что речного прохода в Китай и до южных морей нет.
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