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пятница, 12 ноября 2021 08:20

Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии

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Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии
Koreysʹka imperiya stratyla dev'yatʹ frantsuzʹkykh misioneriv i 10 tys. koreytsiv-khrystyyan. Tse stalo pryvodom dlya vidpravky v Koreyu frantsuzʹkoyi eskadry. Hravyura Choseon CHYTAYTE TAKOZH: Pivdenna Koreya zaboronyla markiza de Sada Frehat i menshi korabli vidplyvly z kytaysʹkoho portu Chyfu i 16 zhovtnya vysadylysya na koreysʹkomu ostrovi Kankhvado. Hrupa iz 170 dobre ozbroyenykh soldat zakhopyly ostriv. Frantsuzy zabraly unikalʹni tsinnosti, sriblo, zoloti zlytky, rukopysy ta kartyny z korolivsʹkoyi biblioteky. Frantsuzy pochynayutʹ hotuvaty pokhid na stolytsyu korolivstva – Seul. Otrymuyutʹ pidmohu – usʹoho na frehati 600 voyakiv. Koreysʹkyy uryad oholoshuye zahalʹnu mobilizatsiyu. Stykhiyno stvoryuyutʹsya partyzansʹki zahony. Z pivnichnykh provintsiy prybuly "myslyvtsi na tyhriv" - nayvluchnishi strilky krayiny. Sformuvalasya 10 tys. armiya. 12 lystopada na ostrovi Kankhvado pochavsya biy mizh frantsuzʹkoyu i koreysʹkoyu armiyamy. Frantsuzy pochaly vidstupaty i vtikaty na korabelʹ navitʹ ne pochavshy biy. Vtraty sklaly usʹoho troye zahyblykh voyakiv i blyzʹko 30 poranenymy. Komanduvannyu stalo vidomo, shcho dvoye znyklykh misioneriv vdalosya vtekty do Kytayu. Tsya novyna spryyala pryynyattyu rishennya pro vidʺyizd. Anhliysʹkyy moreplavetsʹ Henri Hudzon 3 veresnya 1609-ho vidkryv havanʹ, navkolo yakoyi z·hodom vynyklo misto Nʹyu-York. Dosyah Skhidnoho uzberezhzhya Pivnichnoyi Ameryky, vidkryvshy ostriv Mankhetten. Proyshovshy po richtsi, shcho z·hodom otrymala yoho im`ya, do tochky, de nyni roztashovane miКорейская империя казнила девять французских миссионеров и 10 тыс. корейцев-христиан. Это послужило поводом для отправки в Корею французской эскадры. Гравюра Choseon

На корейском острове Канхвадо 12 ноября 1866 года началось сражение между французской и корейской армиями. Французы начали отступать даже не начав боя.

Великое Королевство Чосонов пять веков правила династия Ли. В 1897 году страна стала называться Корейской империей. В середине XIX века в Чосоне работали французские миссионеры: открывали школы, бесплатно распространяли среди населения религиозную литературу. К 1863 году в стране насчитывалось уже 20 тыс. корейцев-христиан. Правительство увидело в распространении католицизма угрозу национальной безопасности.

В январе 1866-го на берегу реки Хань казнили девять французских миссионеров и 10 тыс. корейцев-христиан. Это послужило поводом для отправки в Корею французской эскадры. Командующий флотом Франции на Дальнем Востоке Пьер-Гюстав Розе (1812-1883) возглавил ее.

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Фрегат и меньшие корабли отплыли из китайского порта Чифу и 16 октября высадились на корейском острове Канхвадо. Группа из 170 хорошо вооруженных солдат захватили остров. Французы забрали уникальные ценности, серебро, золотые слитки, рукописи и картины из королевской библиотеки.

Французы начинают готовить поход в столицу королевства – Сеул. Получают помощь – всего на фрегате 600 солдат. Корейское правительство объявляет всеобщую мобилизацию. Стихийно создаются партизанские отряды. Из северных провинций прибыли "охотники на тигров" – самые меткие стрелки страны. Сформировалась 10 тыс. армия. 12 ноября на острове Канхвадо началось сражение между французской и корейской армиями.

Французы начали отступать и бежать на корабль, даже не начав бой. Потери составили всего трое погибших и около 30 ранеными. Командованию стало известно, что двое пропавших миссионеров удалось бежать в Китай. Эта новость способствовала принятию решения об отъезде.

Английский мореплаватель Генри Гудзон 3 сентября 1609 года открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник город Нью-Йорк. Достиг Восточного побережья Северной Америки, открыв остров Манхэттен. Пройдя по реке, впоследствии получившей его имя, до точки, где ныне расположен город Олбани, столица штата Нью-Йорк. Столкнувшись с враждебностью индейцев, первопроходец повернул обратно. После он заключил, что речного прохода в Китай и до южных морей нет.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
12
ноября

Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии

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