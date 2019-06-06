Отозвался суд, занимающийся скифским золотом из Крыма

Суд сообщит о своем решении 16 июля. Фото: 112

Апелляционный суд Амстердама перенес дату принятия решения о возврате скифского золота на 16 июля.

"Решение будет только в письменном виде, открытого заседания заседания не будет", - указали в пресс-службе суда.

Золото вернут или на материковую Украину, или в оккупированный Крым.

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Решение обнародуют вместе с пресс-релизом на сайте Rechtspraak.nl в 11.00 по местному времени.

Суд Амстердама начал рассмотрение апелляции по делу о возвращении в Украину коллекции скифского золота 11 марта.

Предмет спора - коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайский историко-культурный заповедник для экспонирования в Музее Аллард Пирсон в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник из-за оккупации Крыма Россией. Именно в то время экспонаты находились на выставке в Амстердаме. После завершения выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, мотивируя свой отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.