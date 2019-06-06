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четверг, 06 июня 2019 20:41

Отозвался суд, занимающийся скифским золотом из Крыма

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Отозвался суд, занимающийся скифским золотом из Крыма
Суд сообщит о своем решении 16 июля. Фото: 112

Апелляционный суд Амстердама перенес дату принятия решения о возврате скифского золота на 16 июля.

"Решение будет только в письменном виде, открытого заседания заседания не будет", - указали в пресс-службе суда.

Золото вернут или на материковую Украину, или в оккупированный Крым.

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Решение обнародуют вместе с пресс-релизом на сайте Rechtspraak.nl в 11.00 по местному времени.

Суд Амстердама начал рассмотрение апелляции по делу о возвращении в Украину коллекции скифского золота 11 марта.

Предмет спора - коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайский историко-культурный заповедник для экспонирования в Музее Аллард Пирсон в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник из-за оккупации Крыма Россией. Именно в то время экспонаты находились на выставке в Амстердаме. После завершения выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины, мотивируя свой отказ возможными претензиями со стороны крымских музеев.

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Голосов: 1176
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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