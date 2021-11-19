Открыли первую выставку Сальвадора Дали

Талант Сальвадора к рисованию проявился в достаточно юном возрасте. Фото: www.vintag.es

В парижской галерее Камиля Гоэмана 20 ноября 1929-го открыли первую персональную выставку 25-летнего художника Сальвадора Дали.

Талант Сальвадора к рисованию проявился в достаточно юном возрасте. Первую свою картину Сальвадор Дали нарисовал, когда ему было шесть. Когда картины стали приносить ему популярность, решил поучаствовать в выставке.

В центральной галерее Гоэманса выставили 11 работ художника, в их числе: "Портрет Поля Элюара", "Загадка желания", "Большой мастурбатор". На картине "Святое сердце" есть надпись: "Иногда я ради удовольствия плюю на портрет своей матери".

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Художник не присутствовал на открытии. За два дня до этого он сделал предложение на 10 лет старшей Гале – Елене Дьяконовой, жене писателя Поля Элюара. И поставила условие – Дали должен провести остальную жизнь с ней. А также немедленно сбежать из Парижа в Барселону, чтобы провести там "медовый месяц". Раскупили все 11 сюрреалистических картин. Куратор Андре Бретон писал в предисловии к каталогу экспозиции: "Впервые окна разума оказались широко открытыми".

В 1940-м Далее бежал из занятой нацистами Франции, эмигрировал в США. Он написал книгу "Тайная жизнь Сальвадора Дали". Ближе к 80-м годам у Дали начались проблемы со здоровьем. Умер 23 января 1989-го Его тело забальзамировали, по его просьбе, и в течение недели он лежал в музее в Фигерасе. Сальвадора Дали похоронили в центре музея его имени под плитой, что нет никаких отметок.

Известнейший сюрреалист Сальвадор Дали огромное внимание уделял средствам массовой информации. Как сюрреалист он не ограничивал себя работой только с реальными СМИ. В 1945 году Дали выпустил собственный журнал Dali News. Monarch of the Dalies, имитировавший популярную газету Daily News. Формат журнала Дали был гораздо меньше, но зато с огромными заголовками.