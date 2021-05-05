Откопали мраморную голову императора

В Италии нашли скульптуру императора Августа. Фото: Courtesy Archaeological Superintendence of Molise

Археологи обнаружили мраморную голову римского императора Октавиана Августа в итальянском городе Изерния в регионе Молизе.

Руководитель раскопок археолог Франческо Джанкола сообщил, что на месте находки могут быть и другие артефакты, сообщает Il Giornale del Molise.

Голову Августа нашли во время раскопок стен города в районе Виа Оцидентале. Скульптура в хорошем состоянии. Имеет только повреждения носа.

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Находка может сообщить много информации об истории региона. Город Изерния завоевали римляне в 295 году до н.э. Впоследствии его захватил народ самнитов.

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