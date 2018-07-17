От прививки умер 77 младенцев

Камиль Герен и Альбер Кальмет. Фото: CC BY-SA

Французские врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали новорожденному ребенку первую противотуберкулезную прививку 18 июля 1921 года. Ее изготовили со штамма ослабленной живой коровьей туберкулезной палочки. Получила название - Бацила Кальметта-Герена - лат. BCG.

Микробиолог Кальметт и ветеринар Герен работали в 1908 году в Институте Пастера в Лилле. Их работа охватывала получение культур туберкулезной палочки и исследования разных сред их обитания. При этом они выяснили, что на живильной среде на основе глицерина, желчи и картофеля выростают туберкулезные палочки наименьшей вирулентности. С этого момента исследовали, можна ли с помощью повторения культивирования вырастить ослаблений штамм для производства вакцины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художник без медицинского образования изобрел вакцину от бешенства

Полученный препарат тестировался на коровах, а 18 июля 1921 года он был впервые испытан на новорожденном ребенке в парижской клинике Шарите. В Германии из-за вакцины возник скандал. 240 новорожденных были ею привиты в 10-дневном возрасте. Все они заболели туберкулезом, 77 из них умерли. Расследование показало, что вакцина була заражена вирулентными штаммами, который хранился в том же инкубаторе. Вина была на директоре больницы, которого приговорили к 2 годам лишения свободы за халатность.

В 1925 году Кальметт передав в Москву штамм БЦЖ. В СССР началось экспериментальное и клиническое изучение вакцины. Через 3 года выяснили, что вакцинация эффективна: смертность от туберкулеза в группах вакцинованих детей була меньше, чем в среде не вакцинованих. В 1928 году было рекомендовано вакцинировать БЦЖ новорожденных.

Массово противотуберкулезный вакцинация стала употребляться лишь после Второй Мировой Войны. Невзирая на резкое сокращения количества больных туберкулезом, болезнь так и не была преодолена окончательно.

Француз Луи Пастер 6 июля 1885 провел первую успешную вакцинацию человека от бешенства. Спас жизнь 9-летнему Жозефу Мейстеру, которого покусал бешеный пес.