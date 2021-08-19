Освободили людей, которых везли на принудительные работы

Бойцы УПА захватили два поезда с людьми, которых везли в Германию Иллюстрация: saracinua.livejournal.com

В ночь на 19 августа 1942 года бойцы Полесской Сечи провели успешную Шепетовскую диверсионную военную операцию против гитлеровцев. Захватили припасы и освободили пленников.

Еще 15 августа 1942-го командир сечи Тарас Бульба-Боровец обратился с письмом к рейхскомисару Эриху Коху. Требовал лояльного отношения к украинцам, прекращения репрессий, запрета продовольственных реквизиций, освобождения из тюрем представителей национальных украинских организаций. Но в ответ террор со стороны нацистов только усилился.

Свои усилия бойцы Сечи концентрировали против военного транспорта, следовавшего на фронт. Также пытались отбить поезда с награбленным украинским имуществом и людьми. Лишь на Житомирщине за короткий период совершили 150 нападений на военные склады нацистов. Боевая акция на железнодорожной станции Шепетовка - теперь город в Хмельницкой области - стала частью общей борьбы УПА против гитлеровцев. Для ее проведения сформировали несколько "летучих бригад".

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По воспоминаниям Бульбы-Боровца, сначала командиры приказали бойцам переправиться машинами под Звягель и осуществить показательный набег на транспортные колонны. Наделать шума, но в бой с большими силами не вступать, только отвлечь внимание от Шепетовки. Одну группу послать в Корец, чтобы заминировать дорогу. А другой отряд под Полонное, чтобы прервать телефонную связь с Бердичевом. В результате дороги, ведущие из Бердичева Полонное, заминировали, чтобы немцы не могли быстро перебросить подкрепление.

Шепетовку атаковали ночью, применяя минометы. Бойцам сечи удалось выбить немцев и полицаев из города и захватить его. На железной дороге открыли четыре эшелона с имуществом и два с людьми. Последних освободили. Их везли на принудительные работы в Германию.

Несмотря на успех, город повстанцам удалось удержать только на сутки. Контроль над ним немцы восстановили при поддержке венгерских частей.

На Полесье в годы Второй мировой их называли " бульбашами" или " бульбовцами". Подразделения Полесской Сечи, основанной атаманом Тарасом Бульбой-Боровцом, насчитывали несколько тысяч человек и контролировали огромную территорию в треугольнике между городами Слуцк—Гомель—Житомир. Штаб размещался в Олевске на Житомирщине. Была типография, распространяли листовки, выпускали газету "Гайдамака", в которую атаман сам писал фельетоны.