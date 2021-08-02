Осьминога в формалине откопали среди старой аптечной утвари

Во время раскопок на Приморском бульваре Одессы археологи нашли 80-летнюю аптечную свалку. Обнаружили колбы разных размеров и маленького осьминога в формалине.

"Свалка аптечного характера у Дюка содержала десятки флаконов и другое побитое медицинского оборудование, которое датируется второй половиной 1930-х - началом 1940-х. Среди всего в ней оказался и запаянный флакон с нашим "плавающим" осьминогом. Ему лет 80, а может и все 100. Пока все мы - одесситы и гости нашего города, а также наши родители, дедушки и бабушки, прогуливались по самой известной в мире мостовой, он отдыхал в формалине на глубине полтора метра в специально изготовленном сосуде, как анатомический препарат", - написал в Facebook историк Андрей Красножон.

Пока трудно сказать, была ли колба с осьминогом предметом для продажи или частью декора аптеки. Археолог добавил, что целью раскопок был вовсе не поиск чего-то подобного, а об итогах экспедиции сообщат позже.

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Автор: Андрей Красножон Возраст колбы с осьминогом оценили в 80-100 лет

Недавно в Белгород-Днестровской крепости в Одесской области археологи нашли уцелевшее каменное ядро. Находку передали в музей крепости. Такие ядра войско Османской империи использовало во время осады Белгород-Днестровского в 1484 году.