Организовали онлайн-выставку документов Петлюры

Архивисты устроили выставку в честь Симона Петлюры. Фото: "Историческая правда"

К 140-летию со дня рождения главного атамана войск УНР Симона Петлюры работники Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины создали интернет-выставку.

Она называется "Главная задача наша - сохранить несломность национально-государственной воли", передает "Историческая правда".

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"Большинство документов в советское время были закрыты от людей, рефреном для этой выставки было выбрано Обращение Председателя Директории и Главного Атамана войск Украинской Народной Республики в Совет Республики. Указатели Симона Петлюры не теряют своей актуальности", - говорится в сообщении архивистов.

В Киеве появился мурал с изображением председателя Директории УНР, атамана украинских войск и флота Симона Петлюры. Картина размещена на торцевой стене жилого дома на улице Зои Космодемьянской, 18.