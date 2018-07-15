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воскресенье, 15 июля 2018 18:00

Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха

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Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха
1703/5000 "La Skala" u 19 stolitti. Foto: Teatro alla Scala pobudovanyy na misti tserkvy Santa Mariya u 1776—78 rokakh arkhitektorom Dzhuzeppe Permarini. U 1776 rotsi pid chas pozhezhi buv znyshchenyy teatr Redzho Teatro Dukale, pislya choho imperatrytsya Mariya Tereziya Avstriysʹka doruchyla vydatnomu arkhitektorovi epokhy neoklasyky, Dzhuzeppe Pʹermarini, pobuduvaty novyy teatr. Vin vybrav mistse, na yakomu ranishe bula tserkvi Santa Mariya alla Skala. Povynno buty, v rozporyadzhenni Pʹermarini buly prekrasni budivelʹnyky: unikalʹnyy, naydoskonalishyy teatr svitu buv pobudovanyy menshe nizh za dva roky. Teatr vidkryvsya 3 serpnya 1778 postanovkoyu opery Antonio Salʹyeri "Vyznana Yevropa". CHYTAYTE TAKOZH: Pershu operu Verdi stavlyatʹ u "La Skali" U nastupni roky teatr La Skala zakryvavsya nenadovho lyshe trychi – pershyy raz pid chas Pershoyi svitovoyi viyny. Vin buv vidkrytyy pislya toho, yak v 1920 rotsi Arturo Toskanini proviv nezalezhnu kampaniyu zi zboru hroshey na vidkryttya teatru. Pid chas Druhoyi svitovoyi viyny La Skala piddavsya bombarduvannyu. Toskanini znovu dopomih zibraty koshty na vidnovlennya ta vidkryttya teatru v 1946 rotsi, davshy seriyu blahodiynykh kontsertiv. Nareshti, v 2001 rotsi teatr perezhyv velyku perebudovu. Vona obiyshlasya v 70 milʹyoniv dolariv, robotoyu zaymavsya arkhitektor Mario Botta, i v hrudni 2004 roku teatr La Skala vidkryvsya znovu, znovu operoyu "Vyznana Yevropa" Salʹyeri. V teatri La Skala spivaly vydatni ukrayinsʹki spivachky ta spivaky — Solomiya Krushelʹnytsʹka, Yevheniya Zarytsʹka, Mariya Stefyuk, Viktoriya Lukʺyanetsʹ, Lev Sybiryakov. 17 lystopada 1839 roku v milansʹkomu teatri "La Skala" vidbulasya prem'yera opery "Oberto, hraf di San-Bonifacho". Tse bula persha postanovka v kar'yeri italiysʹkoho kompozytora Dzhuzeppe Verdi. "Ла Скала" в 19 веке. Фото: Teatro alla Scala

Ведущий оперный театр мира открыли 15 июля 1776 года в Милане. "Ла Скала" построен на месте церкви Санта Мария в 1776-78 годах архитектором Джузеппе Пермарини.

В 1776 году во время пожара был уничтожен театр Реджо Театро Дукале, после чего императрица Мария Терезия Австрийская поручила выдающемуся архитектору эпохи неоклассики, Джузеппе Пьермарини, построить новый театр. Он выбрал место, на котором раньше была церкви Санта Мария алла Скала. В распоряжении Пьермарини были прекрасные строители: уникальный, самый театр мира был построен менее чем за два года.

Театр открылся 3 августа 1778 постановкой оперы Антонио Сальери "Признанная Европа".

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В последующие годы театр Ла Скала закрывался ненадолго лишь трижды - первый раз во время Первой мировой войны. Он был открыт после того, как в 1920 году Тосканини провел независимую кампанию по сбору денег на открытие театра. Во время Второй мировой войны Ла Скала подвергся бомбардировке. Тосканини снова помог собрать средства на восстановление и открытие театра в 1946 году, дав серию благотворительных концертов.

Наконец, в 2001 году театр пережил большую перестройку. Она обошлась в 70 млн долларов, работой занимался архитектор Марио Ботта. В декабре 2004 года театр Ла Скала открылся снова, снова оперой "Признанная Европа" Сальери.

В театре Ла Скала пели выдающиеся украинские певицы и певцы - Соломия Крушельницкая, Евгения Зарицкая, Мария Стефюк, Виктория Лукьянец, Лев Сибиряков.

17 ноября 1839 в миланском театре "Ла Скала" состоялась премьера оперы "Оберото, граф ди Сан-Бонифачо". Это была первая постановка в карьере итальянского композитора Джузеппе Верди.

Автор: Ольга Васьків
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июля

Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха

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