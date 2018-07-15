Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха

Ведущий оперный театр мира открыли 15 июля 1776 года в Милане. "Ла Скала" построен на месте церкви Санта Мария в 1776-78 годах архитектором Джузеппе Пермарини.
В 1776 году во время пожара был уничтожен театр Реджо Театро Дукале, после чего императрица Мария Терезия Австрийская поручила выдающемуся архитектору эпохи неоклассики, Джузеппе Пьермарини, построить новый театр. Он выбрал место, на котором раньше была церкви Санта Мария алла Скала. В распоряжении Пьермарини были прекрасные строители: уникальный, самый театр мира был построен менее чем за два года.
Театр открылся 3 августа 1778 постановкой оперы Антонио Сальери "Признанная Европа".
В последующие годы театр Ла Скала закрывался ненадолго лишь трижды - первый раз во время Первой мировой войны. Он был открыт после того, как в 1920 году Тосканини провел независимую кампанию по сбору денег на открытие театра. Во время Второй мировой войны Ла Скала подвергся бомбардировке. Тосканини снова помог собрать средства на восстановление и открытие театра в 1946 году, дав серию благотворительных концертов.
Наконец, в 2001 году театр пережил большую перестройку. Она обошлась в 70 млн долларов, работой занимался архитектор Марио Ботта. В декабре 2004 года театр Ла Скала открылся снова, снова оперой "Признанная Европа" Сальери.
В театре Ла Скала пели выдающиеся украинские певицы и певцы - Соломия Крушельницкая, Евгения Зарицкая, Мария Стефюк, Виктория Лукьянец, Лев Сибиряков.
17 ноября 1839 в миланском театре "Ла Скала" состоялась премьера оперы "Оберото, граф ди Сан-Бонифачо". Это была первая постановка в карьере итальянского композитора Джузеппе Верди.
×
Автор:Ольга Васьків
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментарии