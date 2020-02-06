Оккупанты раскопали древнее оружие

В Крыму сделали археологическую находку. Фото: newformat.info

В оккупированном Крыму откопали древнее генуэзское и османское оружие.

Его обнаружили в одной из башен крепости Чембало на горе у входа в бухту в Балаклаве, сообщила пресс-служба историко-культурного музея "Херсонес Таврический".

Тысячи железных пластин от доспехов, тысячи наконечников арбалетных болтов генуэзцев и стрел турок, металлические пряжки для доспехов, фрагменты палашей и сабель, одну свинцовую пулю и гвозди нашли в цистернах в нижней части башни.

Обнаружили 42 железных и 7 каменных ядер для бомбард разного калибра. Находка уникальна по размерам и значению для Восточной Европы.

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Башня Чембало была сооружена генуэзцами на полуострове в 1425 году.

В оккупированном Крыму археологи обнаружили сокровища скифов. Их нашли при раскопке некрополя на юго-западе полуострова.