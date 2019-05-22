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среда, 22 мая 2019 11:26

Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет

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Огниво, украшения, ножи - в центре города раскопали усадьбу, которой 700 лет
Археологи ведут раскопки в Чернигове. Фото: Wikimapia

Археологи провели раскопки на Красной площади в Чернигове. Обнаружили 67 артефактов.

Находки почистят, зарегистрируют и передадут в Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов древний", рассказал научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины Виталий Рыжий gorod.cn.ua.

Обнаружили фрагменты ножей и женских украшений, поясную накладку, пуговицу, нательный крестик. Они лежали в сгоревшем жилом доме первой половины XIII в. Над этим объектом археологи начали работать неделю назад. Современная центральная площадь города когда-то была застроена и называлась Предградье.

"Она была полностью сожжена. Конечно, узнать, как она сгорела, невозможно. Возможно, это и монголо-татарское нашествие, возможно, это какие-то природные катаклизмы, возможно, бытовые катаклизмы", - говорит Виталий Рыжий.

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Раскопали деревянный дом размером 4 на 5 м. В то время он считался большим. Состоял из 2 помещений.

"Холодные сени и помещение, которое имело возможность отапливаться печью. Но печь не сохранилась, так как здание было сожжено и рухнуло. Сохранились в нем столбовые конструкции, которые поддерживали его", - рассказал Рыжий.

В Чернигове строители нашли уникальную погребальную плиту. Натолкнулись на нее во время работ на Красной площади.

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