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суббота, 03 апреля 2021 01:13

Обнаружили захоронение жертв Голодомора
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На Киевщине обнаружили захоронение жертв Голодомора
Фото: borispol.org.ua
На Киевщине обнаружили захоронение жертв Голодомора
На Киевщине обнаружили захоронение жертв Голодомора
На Киевщине обнаружили захоронение жертв Голодомора
На Киевщине обнаружили захоронение жертв Голодомора

В Бориспольском районе Киевской области во время подготовки фундамента под строительство дома обнаружили массовое захоронение.

Владелица земельного участка сообщила о находке полиции. Оперативники обнаружили кости и черепа, которые долго пролежали в земле. Их решили передать на исследование археологам, сообщает "Это Борисполь".

Выкопали 6 скелетов. По оценкам экспертов, они принадлежали детям 14-15 лет. Тела были размещены в земле так, как обычно размещают могилы на кладбище. В Бориспольском историческом музее говорят, что похороненные погибли во время Голодомора 1932-1933 годов.

Жертв бросили без одежды в яму небольшой глубины. Только одно тело поместили в гроб. Крест не устанавливали.

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Тела перезахоронят на местном кладбище. Священник проведет обряд, археологи продолжат раскопки.

Георадарное исследование места массовых захоронений жертв коммунистических репрессий на 6-м километре Овидиопольского шоссе возле аэропорта Одессы начало давать результаты.

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