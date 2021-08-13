Обнаружили новые доказательства существования Троянского коня

Такого Троянского коня изготовили для съемок фильма "Троя" Фото: grekomania

Археологи, которые в Турции раскапывают древний город тевкров Трою, обнаружили новые доказательства существования легендарного Троянского коня.

Недавно внутри остатков городских стен раскопали фрагменты большого деревянного сооружения, составленного в необычной форме из десятков еловых досок и балок длиной до 15 м, передает Greek Reporter.

Профессора Бостонского университета Кристин Моррис и Крис Уилсон отмечают, что все тесты методом углеродного датирования и другие проверки показывают, что древесина датируется XII или XI в. до н.э. Это совпадает с датами, указанными для Троянской войны многими древними историками, такими как Эратосфен или Прокл. Также, по словам исследователей, форма сооружения совпадает с описаниями, сделанными во многих источниках.

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Кроме необычных конструкций, археологи обнаружили поврежденную бронзовую пластину с надписью "По возвращении домой греки посвятят это подношение Афине". Древнегреческий поэт Квинт Смирней вспоминал подобную вещь в поэме "Постгомерика".

"Не хочу показаться слишком самоуверенным, но я почти уверен, что мы нашли настоящую вещь", - сказал профессор Моррис. Находки покажут позже.

Согласно легендам, Троянского коня греки использовали, чтобы захватить Трою и выиграть войну. Историю широко представил в своей "Энеиде" римский поэт Вергилий. Историки предполагают, что последний использовал изображение коня не прямо, а как аналогию для осадной машины или какого-то стихийного бедствия.

Согласно датировке Эратосфена и Аполлодора Афинского, 24 апреля 1184 года до нашей эры древние греки хитростью захватили Трою и уничтожили почти все мужское население города. Спастись удалось лишь Энею с немногими соратниками. Они получили от богов приказ бежать из города, чтобы возродить славу Трои в новом месте. По мнению древних греков, Троянская война была одной из самых выдающихся в истории Греции. Она воспета в поэме Гомера "Илиада" и долгое время считалась мифом, однако после того, как немецкий археолог Генрих Шлиман в 1871-м нашел древний город Троя на северо-западном побережье Малой Азии, это событие получило вполне реальное историческое основание.