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суббота, 04 сентября 2021 01:13

Обнаружили корабль, который подорвался на мине

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Обнаружили корабль, который подорвался на мине
Нашли тральщик, затонувший в 1940. Фото: bournemouth.ac.uk

В Южном Ирландском море нашли затонувший тральщик HMS Mercury.

Открытие сделали в рамках совместного проекта морских археологов из Борнмутского университета и ученых из Школы океанологических наук Бангорського университета.

Ученые объединили морские архивы с данными многолучевого сонара. Попытались идентифицировать места гибели кораблей.

Паром HMS Mercury реквизировали в 1939 году для работы тральщиком. Он затонул в 1940 году. Попал на мину

"Место катастрофы считалось местом последнего упокоения подводной лодки. После обработки данных гидролокатора обломки стали больше походить на судно с гребными колесами, а не на трубчатый профиль, характерный для обломков подводных лодок. В нашей базе данных о потерях был только один возможный кандидат - тральщик HMS Mercury", - рассказал доктор Инес Маккартни.

HMS Mercury - один из более чем 300 затонувших кораблей в Ирландском море, которые обследовали ученые.

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"Доступ к нашему исследовательскому судну Prince Madog и использование одной из самых современных многолучевых сонарных систем позволило нам очень эффективно и точно обследовать почти все места затонувших кораблей в центральной части Ирландского моря. Эти затонувшие суда олицетворяют жертвы и усилия граждан, которые были ключевыми и важными работниками своего времени, и важно, чтобы место последнего упокоения судов, с которыми они были связаны, было идентифицировано, пока не стало слишком поздно", - сказал доктор Майкл Робертс.

Подводные археологи из Египта Александрийского университета обнаружили новые части корабля, затонувшего около 250 лет назад у острова Садана в Красном море. Впервые на остатки судна наткнулись еще в 1994 году члены экспедиции Морского археологического центра США.

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