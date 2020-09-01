Обломки корабля искали 73 года

Момент гибели Титаника нарисовали на картине. Фото https: // vkinoivzizni / istoria

У берегов Ньюфаундленда американо-французская экспедиция 2 сентября 1985-го нашли остатки лайнера "Титаник". Затонул 14 апреля 1912-го по дороге в Нью-Йорк. "Титаник" покоился на глубине 3750 м.

"Титаник" был крупнейшим судном в то время. Развивал скорость более чем 23 узлов. Турбину разместили в кормовой части судна. Ближе к носовой части находились паровые машины, дальше шесть отсеков заняли 24 котлы, производили пару для главных машин, турбин, генераторов и вспомогательных механизмов. Для создания лайнера использовали новейшие технологии того времени.

"Титаник" отправился в свое первое и последнее плавание 10 апреля 1912-го.14 апреля, в 13:40, судно получило первое предупреждение о айсберг. Благодаря этому курс сменили на южнее направление. Дальнейшие предупреждения о еще двух айсберги так и не дошли до капитанского мостика.

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В 23:40 один из матросов разглядел айсберг по курсу корабля. Однако слишком поздно - корабль не успел осуществить полный поворот. С 2200 пассажиров и членов экипажа удалось выжить около только семи сотням.

С глубины 3750 м за последние 25 лет был поднят очень много артефактов, исчисляемые несколькими тысячами. Рядом с самим судном исследователи обнаружили останки множества подводных лодок и субмарин, с помощью которых на корабль добирались туристы. Исследователи подняли вверх артефакты и личные вещи пассажиров. Большинство обломков "Титаника" остались на дне, туда возят туристов.

Близнец "Титаника" - корабль "Британик" затонул 21 ноября 1916 в Средиземном море за 55 мин. Он подорвался на немецких минах.