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пятница, 01 января 2021 09:00

Объявили указ об автокефалии Украинской православной церкви

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Объявили указ об автокефалии Украинской православной церкви
Директория УНР начала создание независимой украинской церкви. Фото: УИНП

1 января 1919 Директория УНР издала закон об автокефалии Украинской православной церкви.

В законе "О высшем правительстве Украинской автокефальной православной церкви" было указано, что верховная церковная власть в Украине лишается какой-либо зависимости от российского патриарха и переходит к Всеукраинскому церковному собору.

Этот закон стал одним из первых, которые Директория издала по прибытии в Киев. Его целью было лишить украинское православие влияния РПЦ. Эти процессы начались после февральской революции 1917 года.

Главных противников автокефалии Киевского митрополита Антония Храповицкого и архиепископа Волынского Евлогия арестовали и выслали в Василиянский монастырь в Галичине.

Все расходы на содержание правительственного состава Автокефальной украинской церкви брала на себя Государственная казна.

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Министр культов и вероисповеданий Иван Липа начал подготовку к новому Всеукраинскому православному церковному собору. Сделать это ему не удалось.

Директория УНР призвала украинцев к антигетманскому восстанию 15 ноября 1918-го. Соответствующие листовки появились на стенах киевских домов. Свержение режима готовилось задолго до события.

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Дата
01
января

Объявили указ об автокефалии Украинской православной церкви

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