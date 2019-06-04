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вторник, 04 июня 2019 17:47

Новичкам везет - студенты откопали уникальный артефакт

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Студенты-археологи Тринити-Сент-Дэвидского университета в Уэльсе начали свою первую археологическую практику. Искали средневековые артефакты. Но нашли древний каменный топор.

Большинство артефактов, обнаруженных в этой области Уэльса, относятся к средневековью. Открытие неолитического орудия стало неожиданностью.

Автор: The history blog
  Каменной топор откопали студенты в Уэльсе
Каменной топор откопали студенты в Уэльсе

"Проведение подобных раскопок является важной частью нашего обучения здесь, в Лампетере, и предоставление нашим студентам возможности получить навыки, необходимые археологу, очень важны. Когда мы начали наши раскопки, мы не ожидали найти артефакты неолита, так что это бонус для команды. Надеемся, что в следующем году мы сможем вернуться с новой группой студентов и продолжить исследование этого важного фрагмента истории", - отметил геоархеолог доктор Мартин Бейтс.

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Изготовление такой секиры требовало больших усилий. Орудие находится в прекрасном состоянии. Археологи не исключают вероятности того, что топор подбросили на курганы, пишет The History Blog.

Автор: The history blog
  Каменной топор откопали студенты в Уэльсе
Каменной топор откопали студенты в Уэльсе

На территории современной Ирландии 5,5-5 тыс. лет назад люди проводили ритуал, который условно называют "деконструкцией тела" покойника перед погребением. Его рубили на куски, а потом сжигали.

"Нам удалось найти на костях следы каменных инструментов в крупных суставах, вроде плеча, бедра, голени, а также на сухожилиях", - заявил профессор анатомии Джонни Гербер.

Ирландские ученые считают, что таким образом укрепляли связи общины с душой покойника.

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Дата
04
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