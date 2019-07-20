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понедельник, 22 июля 2019 08:20

Норвежец расстрелял детей на острове

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Норвежец расстрелял детей на острове
Террориста приговорили к 21 года за решеткой. Фото: Радио Свобода

Террористический акт в норвежском Осло состоялся 22 июля 2011 года. Взрыв в центре норвежской столицы у резиденции премьер-министра унес жизни семи человек. Через 2 часа норвежец Андерс Беринг Брейвик устроил бойню в молодежном лагере Рабочей партии на острове Утея, застрелив 86 человек.

При входе в правительственное здание в Осло в 15:25 по местному времени экстремист Брейвик привел в действие радиоуправляемую бомбу. Масса взрывчатки составляла 500 кг. Взрывная волна выбила все окна сразу в нескольких зданиях, расположенных вблизи эпицентра теракта. В центре Осло погибли 8 человек и более 200 получили ранения.

После этого Брейвик отправился на остров Утойя. Там происходили собрания молодежного крыла правящей партии Норвегии. Террорист расстрелял присутствующих. Погибли 69 человек. Когда прибыла полиция, преступник сдался и без сопротивления сдался правоохранителям.

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Брейвик признался, что планировал теракты еще с осени 2009 года. Признает свою вину в убийстве людей, но отказывает воспринимать это как уголовное преступление. Он настаивает, что таким образом делал политическое заявление. По его словам, убийство было необходимо, чтобы спасти Норвегию и всю Европу от мусульман и наказать политиков, поощряющих мультикультурализм.

Суд признал Брейвика виновным в терактах и ​​массовых убийствах. Норвежское законодательство не предусматривает смертной казни или пожизненного заключения, поэтому террориста приговорили к 21 году за решеткой. Он отбывает наказание в трехкомнатной камере норвежской тюрьмы Ила и регулярно пишет многостраничные жалобы на "нечеловеческие" условия содержания.

Норвежский террорист Андерс Брейвик в течение восьми часов водил следователей островом. Он не обнаружил никаких признаков раскаяния или сожаления по поводу того, что сделал, заявил один из прокуроров.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
июля

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Норвежец расстрелял детей на острове

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