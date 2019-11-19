Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы

youtube Минкульт и ТНМК выпустили анимационный видеоклип, в котором рассказали историю Украины за 5 минут

Группа "ТНМК совместно с Министерством культуры, молодежи и спорта Украины выпустили анимационный клип об истории Украины.

Киевская Русь, Крещение, нападение монголов, казаки, крепостничество, Тарас Шевченко, Голодомор, СССР, независимость, наше время - в клипе история Украины рассказанна за 5 минут, пишет slukh.media.

Слова к песне написал поэт Артем Полежака, зачитал их Фагот из "ТНМК", анимацию сделал художник Саша Даниленко. Он известен работами с другими музыкантами, в частности рисовал клипы для alyona alyona и "ДахаБраха".

Историю Украины показали полной, бескомпромиссной, без прикрас и попсы.

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Песню можно разделять на цитаты. Видеоролик начинается словами "Посмотри влево, посмотри направо. Это твоя страна, это твоя держава... История у нее пестрая, яркая. Слава Украине! - Героям - Слава!".

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