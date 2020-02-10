Немецкий город отстраивали 40 лет

Немецкие жители вручную расчищают трамвайные пути для проезда трамвая после авианалета. Фото: miro.medium.com

На немецкий город Дрезден союзные войска осуществили самый разрушительный за Вторую Мировую войну авианалет. 15 февраля 1945 го завершился двухдневный налет англо-американской авиации, который разрушил почти весь город и привел к гибели сотни тысяч человек.

Операция началась вечером 13 февраля. Местные жители были уверены, что бомбардировка не угрожают Дрездену, поскольку там не было военных заводов. Однако на Ялтинской конференции Верховное командование Союзных сил подготовило перечень городов Восточной Германии, которые будут подвергнуты бомбардировке. Дрезден был первым в списке.

Британские тяжелые бомбардировщики двумя волнами сбросили на город 1478 тонн фугасных и 1182 тонны зажигательных бомб. На следующий день американская авиация сбросила еще 771 тонну бомб на мосты, железные дороги и автодороги. Уничтожили половину жилых зданий города, четверть промышленных.

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Погибло от 500 тыс до 1 млн. человек. Менее интенсивные авианалеты на город продолжались до 2 марта. Силы противовоздушной обороны Дрездена оказались не готовы к таким атакам и за все время сбили только 20 самолетов врага. После войны восстановить удалось лишь несколько домов, церквей, государственную оперу и исторический комплекс Цвингер. Остальные города пришлось 40 лет восстанавливать с нуля.

6 августа 1945 японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США. Американский бомбардировщик B-29 "Энола Гей" под управлением полковника Пола Тиббетса пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".