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воскресенье, 15 сентября 2019 08:20

Немецкие солдаты панически боялись танков

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Немецкие солдаты панически боялись танков
Впервые танк использован английской армией против немецких войск в "Битве на Сомме". Фото: Bain News Service

Впервые в истории мировых войн 15 сентября 1916 года англичане на реке Сомма бросили против немцев 49 танков модели Mark 1.

Весной 1915 при британском Адмиралтействе был создан специализированный "Комитет по сухопутных кораблей", который разрабатывал танки. Первая модель - танк Mk.1. Это довольно несовершенная боевая машина, выпускавшаяся только с пулеметным вооружением или пулеметы и две 57-мм пушки. Экипаж танка состоял из восьми человек. Большие размеры делали его хорошо видимой мишенью для артиллерии.

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Впервые танк использован английской армией против немецких войск в "Битве на Сомме". В ходе боя выяснилось, что конструкция танка недостаточно отработана. С 49 машин, которые англичане подготовили для атаки, на исходные позиции выдвинулось только 32. Остальные танков вышли из строя из-за неполадки.Танкы оставшиеся смогли продвинуться вглубь обороны на 5 км.

Потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных. Броня держала попадания пуль и осколков снарядов, но не могла выдерживать прямого попадания снаряда. Новый вид боевой техники показал свои возможности - танки имеют большое будущее. В первое время после появления танков на фронте немецкие солдаты боялись их панически.

В Южной Атлантике немецкие подводные лодки торпедировали английский транспортный корабль "Лакония" 12 сентября 1942.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
сентября

Немецкие солдаты панически боялись танков

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