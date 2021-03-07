Неизвестные надругались над могилой Бандеры

Могилу Бандеры облили неизвестным веществом. Фото: Twitter / Андрей Мельник

Могилу проводника ОУН Степана Бандеры в Мюнхене облили неизвестным веществом.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные отбросы облили ее неизвестным веществом", - написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Посол призвал найти и наказать виновных.

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"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил посол. Кого именно он имеет в виду, не объяснил.

Одиозный кремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в годовщину его смерти. Соответствующее видео британец опубликовал на своем канале в Youtube.