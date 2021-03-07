Неизвестные надругались над могилой Бандеры

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 144
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1098
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1296
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 594
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1341
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2007
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 486
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3663
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 927
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1333
Фото
Все фото
20
6
4
5
29
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
Показали, как в музее спасают документы УПА
Показали, как в музее спасают документы УПА
Как выглядел украинский монастырь, котоый переделали в колонию - подборка фото
Как выглядел украинский монастырь, котоый переделали в колонию - подборка фото
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Видео
Все видео
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
В древней синагоги обрушилась крыша
В древней синагоги обрушилась крыша
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 342
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 369
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 594
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1053
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 441
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 17:32

Неизвестные надругались над могилой Бандеры

1 Комментировать
Неизвестные надругались над могилой Бандеры
Могилу Бандеры облили неизвестным веществом. Фото: Twitter / Андрей Мельник

Могилу проводника ОУН Степана Бандеры в Мюнхене облили неизвестным веществом.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные отбросы облили ее неизвестным веществом", - написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Посол призвал найти и наказать виновных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надругательство над могилой Бандеры поднимает вопрос создания Украинского национального пантеона" - Институт национальной памяти

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил посол. Кого именно он имеет в виду, не объяснил.

Одиозный кремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в годовщину его смерти. Соответствующее видео британец опубликовал на своем канале в Youtube.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестные надругались над могилой Бандеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
марта

Умер самый верный пес в мире

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 17001
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 13383
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8514
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 8478
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
5
 Просмотров: 6507
История
Умер самый верный пес в мире
Умер самый верный пес в мире
 Просмотров: 1305
Все о политике памяти в одном издании. Создают уникальный словарь
Все о политике памяти в одном издании. Создают уникальный словарь Просмотров: 72
В городе объявили охоту на крыс
В городе объявили охоту на крыс
 Просмотров: 585
В музей вернули украденные 40 лет назад доспехи
В музей вернули украденные 40 лет назад доспехи Просмотров: 270
Нашли 2 кг древних монет
Нашли 2 кг древних монет Просмотров: 801
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
4
Зеленский поблагодарил США
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 310
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть