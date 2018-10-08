Недостроенные гостиницы и первые туристы - как жил Египет в 1900-х

Gazeta.ua предлагает познакомиться с неизвестными фотографиями Египта начала ХХ в. На них изображена столица Каир и иностранные туристы, прогуливающиеся по улочкам города.
На фото есть процесс построения первых отелей в Египте. Показан быт местных жителей.
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За 100 лет жизнь в египетских городах и курортах очень изменилась. Незыблемыми остались только памятники - гробницы, пирамиды и Сфинкс.
Gazeta.ua предлагает посмотреть фото Венеции 1900-го.
На фотографиях опрятный город без толп туристов. Но сейчас Венеция входит в перечень самых романтичных городов мира. Сюда часто приезжают признаться в любви, на медовый месяц или годовщину свадьбы.
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