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пятница, 24 января 2020 12:23

"Не будет праздновать никто над нами победу!" - украинские воины отстояли город

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&quot;Не будет праздновать никто над нами победу!&quot; - украинские воины отстояли город
Казаки удержали Умань от польского наступления. Иллюстрация: mykrai.wordpress.com

Героическая оборона Умани от поляков отрядами полковника Ивана Богуна и местными жителями началась 24 января 1655-го. Богун выкрикнул казакам лозунг: "Не будет праздновать никто над нами победу!".

Город имел стратегическое значение как для украинцев, так и для поляков.

"Нам очень важно Умань уничтожить, потому что слишком она близко и этот край с сей стороны Буга не может быть полностью успокоенным. А если бы удалось Умань уничтожить, тогда от Буга до самого Днепра неприятелю больше не было бы на что опереться", - писал о городе к королю Польши Яну Казимиру коронный гетман Станислав Ревера Потоцкий.

Против казаков выслали 20-тысячное войско, которое возглавляли сам Потоцкий и гетман Станислав Лянцкоронский. Город окружили 20 января и 4 суток готовились к штурму. Защитников было около 10 тыс.

Богун оценил слабости Умани - город имел только деревянную крепость, которую легко могли сжечь. Но еще со времен обороны Винницы в 1651-м полковник славился как мастер зимних фортификаций и ловушек. Казаки облили водой валы и рвы крепости так, чтобы те превратились в ледяные.

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"Обледенелые валы блестели на солнце, как стекло. Зажечь верхний город огненными шарами полякам не удавалось. Осажденные устелили крыши мокрыми копами и тушили эти зажигательные шары", - пишет историк Михаил Грушевский.

Казаки защищали город несколько суток. Тогда поляки получили известие, что на Умань идут армия Богдана Хмельницкого и московские войска воеводы Василия Бутурлина. Отступили, чтобы дать им общий бой под Охматовым. Резня не дала преимуществ ни казакам, ни полякам. Местность назвали Дрижиполем, поскольку поле боя дрожало от холода и огня.

25 марта 1651 года состоялся бой казаков с поляками возле Винницы. 3-тысячный казацкий полк под руководством полковника Ивана Богуна разгромил 20-тысячное польское войско. Отряды поляков возглавляли коронный гетман Мартын Калиновский и гетман Лянцкоронский. В бое под Винницей Богун впервые как можно масштабнее проявил свои способности военачальника.

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Дата
24
января

"Не будет праздновать никто над нами победу!" - украинские воины отстояли город

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