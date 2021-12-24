 
Ексклюзивы
1/5
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 378
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 2943
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 450
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 414
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2439
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 468
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 621
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2997
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4455
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
Фото
Все фото
4
18
6
10
10
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как в старину солдаты учились ездить на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как раньше рекламировали отдых на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как раньше рекламировали отдых на лыжах в Карпатах - подборка фото
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Как в старину художники изображали зиму – подборка картин
Видео
Все видео
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Крымско-татарский орнамент официально внесли в список наследия ЮНЕСКО
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Марш миллиона: началась Революция достоинства
Марш миллиона: началась Революция достоинства
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
Интервью
1/5
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 324
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 369
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1971
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1116
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 234
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
суббота, 25 декабря 2021 00:46

Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет
4

  Комментировать

На месте древней кораблетрощи израильские археологи обнаружили золотое кольцо римской эпохи с изображением Иисуса
Фото: Reuters
Его изобразили в виде пастуха, несущего на плечах овцу
Кольцо нашли среди других артефактов на месте аварии вблизи старинного порта Кесария

На месте древнего кораблекрушения израильские археологи обнаружили золотое кольцо римской эпохи с изображением Иисуса.

Его изобразили в виде пастуха, несущего на плечах овцу, передает BBC.

Иисус Христос в Евангелиях называл себя "добрым пастырем".

Кольцо нашли среди других артефактов на месте аварии вблизи старинного порта Кесария.

Археологи также обнаружили статуэтки римских времен в виде орла и театрального актера в комической маске, бронзовые магические колокола, серебряные и бронзовые римские монеты середины III в. и большое количество серебряных монет начала XIV в.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продавцы обвешивали 2,7 тыс. лет назад - артефакт

Сокровища нашли на глубине около 4 м у средиземноморского побережья Израиля.

В Израиле был найден винодельческий комплекс в возрасте 1500 лет, который в то время был самым большим в мире. Пять прессов нашли в огромной винодельне в Явне, к югу от Тель-Авива. Она, по оценкам, производила 2 млн. л вина в год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 1 Просмотров: 14436
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
4
 Просмотров: 9279
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 8451
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 7731
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет Просмотров: 4563
История
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
 Просмотров: 2943
Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета
Старшеклассница выжила в джунглях после падения самолета
 Просмотров: 2088
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
Как поляки ранее отмечали Рождество - подборка фото
18
 Просмотров: 1773
Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому
Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому
 Просмотров: 2727
Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших
Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших
 Просмотров: 3321
Больше всего комментируют
17
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
4
Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
3
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
Голосов: 432
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть