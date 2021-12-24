Нашли золотое кольцо с иконой Иисуса, которому более тысячи лет

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На месте древнего кораблекрушения израильские археологи обнаружили золотое кольцо римской эпохи с изображением Иисуса.

Его изобразили в виде пастуха, несущего на плечах овцу, передает BBC.

Иисус Христос в Евангелиях называл себя "добрым пастырем".

Кольцо нашли среди других артефактов на месте аварии вблизи старинного порта Кесария.

Археологи также обнаружили статуэтки римских времен в виде орла и театрального актера в комической маске, бронзовые магические колокола, серебряные и бронзовые римские монеты середины III в. и большое количество серебряных монет начала XIV в.

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Сокровища нашли на глубине около 4 м у средиземноморского побережья Израиля.

В Израиле был найден винодельческий комплекс в возрасте 1500 лет, который в то время был самым большим в мире. Пять прессов нашли в огромной винодельне в Явне, к югу от Тель-Авива. Она, по оценкам, производила 2 млн. л вина в год.