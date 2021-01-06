Нашли захоронение сторонников древней религии

В Китае раскопали древний некрополь. Фото: New China TV

В провинции Хэнань в центральном Китае археологи обнаружили 1400-летнюю гробницу с белой мраморной кроватью.

"Кирпичная гробница относится к династии Суй", - сообщил директор отдела раскопок городского научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии Цзяо Пен, сообщает people.cn.

В захоронении обнаружили символы буддизма и зороастризма. Среди резных фигурок обнаружили изображение лотоса в буддийском стиле.

Находка имеет большое значение для изучения развития использования каменных кроватей в гробницах.

В захоронении человек по имени Цюй Цин лежал вместе со своей женой. Эпитафии рассказывают о личности пары и подробностях их жизни.

Семья Цюй жила в районе Лунси на территории современной провинции Ганьсу. Через этот регион проходил Шелковый путь. Он находился под влиянием культур Европы, Западной и Центральной Азии.

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"Кровать и десятки изображений, связанных с буддизмом и зороастризмом, являеются свидетельством обмена между восточными и западными цивилизациями, и имеют большое значение для изучения этнического и религиозного смешения", - сказал глава института Кун Демин.

В Китае по кусочкам восстановили колесницу, которую нашли в древней гробницы. Колесница датирована периодом правления династии Западная Чжоу, 1046-771 годы до нашей эры.