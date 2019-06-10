Нашли уцелевшую голову доисторического зверя

Автор: В Якутии нашли голову доисторического волка В Якутии нашли голову доисторического волка

Голову доисторического волка с неповрежденным мозгом нашли на берегу реки Тирехтях на севере Республики Саха в России. Считается, что ее возраст 40 тыс. лет.

На момент смерти волку было от 2 до 5 лет. Низкие температуры сохранили мех и клыки зверя, передает The Siberian Times

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Птичьи клювы и бронзовые очки: раскопали захоронение жреца

"Это уникальное открытие остатков взрослого плейстоценового волка, в которых сохранены ткани. Мы сравним его с современными волками, чтобы понять, как развивался этот вид, и попробуем реконструировать его внешний вид", - сообщил представитель Академии наук Республики Саха Альберт Протопопов.

Китайские ученые опубликовали отчет об открытии ископаемого участка, густо усеянного следами доисторических ящеров. Памятка образовалась около 1,2 млн лет назад возле современного китайского города Ли Чжуан, округ Танчен. Впервые ее открыл "охотник за динозаврами" Тан Юнган в феврале 2015-го, сообщает Daily Mail. Юнган отъехал 30 км от города в сторону горного хребта Золотой петух. Его сопровождал коллекционер окаменелостей Лю Ян.