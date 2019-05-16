Нашли рекордный клад римских монет

Сокровище нашли археологи-любители. Фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com

В Великобритании археологи обнаружили большой клад римских монет, датированных IV веком нашей эры.

Сокровище в 2017 году обнаружили археологи-любители, сообщает Archaeology News Network.

Они вызвали профессиональных ученых из Университета Шеффилда. Всего нашли три тысячи бронзовых римских монет IV века. Они хранились в глиняном горшке, закопанные в неглубокой ямке.

"Монеты были зарыты около 307 года нашей эры. Римская империя в тот период времени становилась все более децентрализованной. Британия снова оказалась в центре внимания после смерти императора Констанция в Йорке", - сообщила доктор Элеонора Грей из Британского музея.

Тогда в Лондоне начали впервые чеканить римские монеты.

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Об открытии археологи сообщили только сейчас. На прошлой неделе суд официально признал клад сокровищем.

Согласно местному законодательству выручка в случае его продажи должна быть разделена поровну между теми, кто нашел клад и собственником земли, на которой он был обнаружен.

Оценку исторической ценности и рыночной стоимости находки проведут сотрудники Британского музея.

Охотник за сокровищами нашел 500-летнюю золотую монету стоимостью $ 5,2 тыс. Британец Гарет Миллиорд обнаружил ее в графстве Дербишир на севере Англии.