Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Город после первых месяцев работы археологической группы. Фото 1912 Фото: facebook.com

В Перу американский историк Хайрем Бингем 24 июля 1911 года нашел "потерянный город" инков Мачу-Пикчу. Расположен в Андах на высоте 2,4 тыс. метров на вершине горного хребта в 80 км к северо-востоку от Куско.

Американец Хайрем Бингхэм преподавал историю в Йельском университете. В 1908 году Бингхэм участвует в научном конгрессе в Чили. Там от одного из чиновников, которые приехали из Перу, услышал о затерянном городе доколумбовой эпохи. Рассказ запал ему в душу. Через 3 года он появляется в Андах во главе экспедиции. Ищут столицу инков со всеми богатствами.

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По дороге Бингхэм опрашивал местных жителей о руинах. У вершины горы Уяна-Пикчу увидели руины Мачу-Пикчу. Через растительность исследователь был не в состоянии оценить масштабы находки. Его поразило прекрасное качество кладки зданий инков. Этот город был создан как священный горный приют великим правителем инков Пачакутеком за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году. Когда испанцы вторглись - инки покинули город.

Бингхэм вернулся к Мачу-Пикчу в 1912 году под эгидой Национального географического общества США. Экспедиция четыре месяца проводила очистку города от растительности и археологические исследования. Сам город делился на сектора: район храмы, жилой сектор, темницы и кладбище. Большая часть сооружений выполняла роль складов, резиденций, храмов и др. По приблизительным подсчетам, в городе и вокруг него проживало более тысячи инков.

Удалось найти тысячи археологических находок, которые были доставлены в США. Например, набор церемониальных ножей инков, изготовленных из сплава бронзы и висмута в XV в. и другие. В городе найдены 173 скелета, из которых полторы сотни - женские, при этом ни одного ценного предмета при них обнаружено не было. Кроме того, было еще одно захоронение, которое отличается от других - здесь нашли останки больной сифилисом женщины, маленькой собачки, несколько керамических предметов и одежды из шерсти.

Мачу-Пикчу - важная туристическая достопримечательность. Территория вокруг города в 1981 году была провозглашена историческим заповедником, который в 1983 году был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.