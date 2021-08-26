Нашли печать князя с изображением святых

На Подолье нашли древнюю печать. Фото: "Суспільне"

В Меджибоже Хмельницкой области археологи нашли свинцовою печать с изображением святого Пантелеймона и Иоанна Крестителя.

"Эта печать небольшая, в руках ее почти не видно. Она нам рассказывает о том, что Великий Киевский князь Ярослав, а это середина XII века, прислал грамоту в Меджибож к тем княьям, которые здесь были. Это уже находка пятой печати. Именно благодаря археологическим исследованиям таких находок мы можем доказать, что Меджибож существовал не только в 1146 году, а еще и на 50 лет раньше", - сказал директор Государственного историко-культурного заповедника "Меджибож" , передает, "Суспільне".

В Меджибожский крепости уже год продолжаются раскопки. Летом археологи начали исследовать двор. Этот замок в древности был княжеской администрацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали ретро-фото украинского замка

"Именно здесь мы нашли скелеты животных. Мы не знаем, что это за животное - лошадь или корова. Но археологи очень осторожно ножом и щеточками расчищают его, и потом уже специалисты смогут подтвердить. Есть версии, что именно это животное погибло во время штурма Меджибожа в 1255 году, когда город сожгли", - добавил Погорелец.

В Государственном историко-культурном заповеднике "Меджибож" в Хмельницкой области выставили древние печати. Их нашли в Меджибожский крепости. Печати принадлежат чиновникам XII-XV веков. В средневековье такие печати подвешивали к письмам и документов на шнурках. Они свидетельствуют об официальной переписке, которая велась с Меджибожским замком.