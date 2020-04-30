Нашли остатки крепости, которую считали утраченной

Во Флориде раскопали древний форт. Фото: Historical Archaeology

На юго-западном побережье штата Флорида археологи нашли остатки испанскую крепость Сан-Антон-де-Карлос.

Ее построили в 1566 году в столице Калуса, самого влиятельного племени коренных американцев в регионе, сообщает phys.org.

"До нашей работы единственная информация, которую мы имели, была из испанских документов, в которых предполагалось, что столица Калуса была на Маунд-Ки, и там был и Форт Сан-Антон-де-Карлос. Археологи и историки посетили это место и собрали глиняную посуду с поверхности, но пока мы не нашли вещественные доказательства дома правителя и самого форта, мы не могли быть абсолютно уверены", - сказал почетный куратор направления археологии и этнографии Южной Флориды в университете Флориды Уильям Марквардт.

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Форт Сан-Антон-де-Карлос существовал всего несколько лет. Его построили в 1566 году для миссии иезуитов в Северной Америке. Местный коренной народ Калуса сопротивлялся европейской колонизации в течение почти 200 лет.

Археологи обнаружили много стен крепости и различных предметов.

В Меджибожский крепости восстановили мост и крышу башни. Несмотря на карантин на территории Государственного историко-культурного заповедника "Меджибож" продолжается научная и реставрационная работа.