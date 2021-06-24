Нашли останки человека, который имел 800 ран

Акула убила мужчину мгновенно Фото: Kyoto University

Исследователи из Великобритании изучили древний скелет человека, получившего около 800 ранений, и установили их происхождение

Кости мужчины среднего или младшего возраста нашли еще в начале XX в. на кладбище археологического участка Цукумо, неподалеку от внутреннего моря Сето Японского архипелага. Он жил где-то в период с 1370-го по 1010 год до н.э. Тогда ученых смутило, откуда на его костях взялось столько травм, но объяснить этого они не смогли. Скелет был без левой руки и правой ноги, а левая нога находилась поверх тела в перевернутом положении, информирует Science Alert.

Недавно, ученые из Оксфорда, которые занимались исследованием насилия в древней Японии, повторно обратили внимание на скелет. Установили, что раны несовместимые с каменными орудиями распространенными в Японии того времени.

"Сначала мы были сбиты с толку тем, что могло вызвать по крайней мере 790 глубоких зазубренных ран у этого человека. Их было так много, и все же его похоронили на общественном кладбище. Травмы в основном были на руках, ногах, на передней части груди и живота . Путем отвержения мы исключили человеческий конфликт и деятельность наземных животных-хищников или падальщиков", - отметили археологи.

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Они обратились за помощью к морскому биологу Джорджа Берджессу из Флоридской программы исследования акул. В конце концов сравнительный анализ большинства травм показал, что человек стал жертвой нападения акулы.

"В то время он вполне мог ловить рыбу вместе с товарищами. Судя по характеру и распределению следов, наиболее вероятно его убила тигровая или белая акула", - считают ученые.

Они уверены, что останки представляют собой старейшую из когда-либо найденных жертв акулы. Исследование же показывает риски образа жизни древних охотников-собирателей.

Ученые разгадали тайну захоронения "шестиглавого вождя" с помощью ДНК-анализа. Останки в групповой могиле принадлежали членам одной семьи. Могильник обнаружили еще в 1997 году в шотландском поселке Портмахомак. Внутри находился скелет мужчины со смертельной раной от меча на черепе и еще пять черепов. В соседней могиле лежал еще один целый скелет. С тех пор археологи бились над загадкой необычного захоронения.