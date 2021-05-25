Нашли обгоревшую древнеримскую печать с богами войны и победы

Кладоискатель нашел древнюю печать с изображением римских богов близ села Гэйтон в графстве Норфолк, Великобритания.

Предмет изготовлен из серебра и драгоценного камня. Он сильно обгорел, но на камне разглядели изображение бога войны Марса с крыльями и копьем, а также богини победы Виктории. Такие сюжеты гравировали во времена господства римлян в Британии (43-410 годы). Однако исследователи установили, что серебряную оправу изготовили в XIII или XIV в. - в эпоху средневековья, информирует издание Smithsonianmag.

Автор: Norfolk County Council Камень печати изготовили во времена римского владычества в Британии, но оправу в XIII - XIV вв.

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Возможно, кто-то нашел печать именно в этот период и пользовался ею, починив основу. Заказать серебряную себе мог позволить только светский или духовный аристократ. Не исключают, что владелец не знал о том, что это был именно римский драгоценный камень. В те времена могли предположить, что предмет пришел из Средиземноморья как трофей времен крестовых походов.

Находку из Гэйтона внесли в реестр национальных сокровищ. Ее стремится приобрести музей Норвичского замка.

Недавно искатель сокровищ в британском Норфолке обнаружил золотую печать с изображением слона, несущего на спине башню. Предмет изготовили между 1250 и 1350 годами. Его назвали крайне редким. Это был 3третий из когда-либо зарегистрированных подобных и единственный, на котором изображен слон. Уникальность печати заключается еще и в том, что мало кто в средневековой Англии мог видеть живого слона. Поэтому изображение экзотического животного могли выгравировать опираясь на рассказы пилигримов или рыцарей, которые возвращались из восточных крестовых походов, или же читая различные бестиарии.