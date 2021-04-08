Исследователей удивила древняя золотая печать

Искатель сокровищ в британском Норфолке обнаружил золотую печать с изображением слона, несущего на спине башню. Предмет изготовили между 1250 и 1350 годами.

Его называют крайне редким. Это 3-й из когда-либо зарегистрированных подобных и единственный, на котором изображен слон. Уникальность печати заключается еще и в том, что мало кто в средневековой Англии мог видеть живого слона. Поэтому изображение экзотического животного могли выгравировать опираясь на рассказы пилигримов или рыцарей, которые возвращались из восточных крестовых походов, или же читая различные бестиарии, сообщает The History Blog.

Печать имеет длину не более 2,5 см. В позолоченную оправу вставлен овальный камень - сердолик или агат, на котором и изображен слон. Животное смотрит вправо, ее хобот загнут на конце вперед. На спине - башня, которую обычно носили боевые слоны.

На печати нет имени, однако есть надпись PARMAT EST ‧ WEVEI ‧ DRA OBEST. Четко перевести поговорку ученые не смогли. Возможно что-то вроде "вооруженный щитом, или бронированный, дракон-изгнанник губителен". Так древние мастера могли сослаться на предположение, которое встречали в бестиариях. Оно утверждало, что драконы были единственными природными врагами слонов.

Автор: Norfolk Country Council Печать изготовили между 1250 и 1350 годами

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В средневековой геральдике слоны символизировали силу, мудрость и мужество, поскольку были связаны с восточными правителями. Слоны на гербе могли означать победу или успех знатного человека на Востоке во время крестовых походов. Башня на слоне ассоциировалась с королевской властью и битвой.

Известно, что между 1255 и 1257 годами в королевском зверинце Лондонского Тауэра был живой слон. Его подарил королю Генриху III король Франции Людовик IX.

Вероятно, находку объявят национальным сокровищем. Ее планирует приобрести Музей замка Норвич.

Недавно кладоискатель Дэвид Бальфур нашел золотой перстень Memento mori в сообществе Карреггофа, Уэльс, Великобритания. Его объявили национальным сокровищем. Перстень имеет плоский безель с выгравированным и инкрустированным белой эмалью черепом. Вокруг него надпись Memento Mori, что с латинского переводиться как "помни о смерти". По словам специалистов, форма кольца, надпись и стиль черепа указывают на валлийское происхождение украшения и то, что его изготовили между 1550 и 1650 годами - в эпоху правления Тюдоров или Стюартов.