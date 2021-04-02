Золотой перстень объявили национальным сокровищем

Кладоискатель Дэвид Бальфур нашел золотой перстень Memento mori в сообществе Карреггофа, Уэльс, Великобритания. Его объявили национальным сокровищем.

Перстень имеет плоский безель с выгравированным и инкрустированным белой эмалью черепом. Вокруг него надпись Memento Mori, что с латинского переводиться как "помни о смерти", сообщает Wales Online.

Автор: Amgueddfa Cymru - National Museum Wales Кольцо Mamento Mori нашли с помощью металлоискателя

По словам специалистов, форма кольца, надпись и стиль черепа указывают на валлийское происхождение украшения и то, что его изготовили между 1550 и 1650 годами - в эпоху правления Тюдоров или Стюартов.

Украшение может свидетельствовать о высоком уровне смертности в те времена, поскольку напоминает о том, что жизнь коротка. Также она расширяет знания об отношении жителей Уэльса к смерти.

Кроме перстня, национальным сокровищем объявили еще 8 находок - в основном украшения и монеты разных эпох.

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Автор: Amgueddfa Cymru - National Museum Wales Золотые монеты XVII в. нашли искатели в области Поуис

Недавно археологи нашли в окрестностях села Березань Очаковского района Николаевской области перстень времен Османской империи. Украшение сделали из серебра с позолотой. На него нанесли гравировку: "Аллах, я - твой слуга". Для того чтобы понять нанесенную надпись, ученые обратились к специалистам в Стамбуле. Они предположили, что кольцо сделано в начале XVIII в. Предполагают, что украшение принадлежало внуку турецкого султана Сулеймана.