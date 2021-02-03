Нашли монеты императора, которого насильно постригли в монахи

На территории древнеримского города Альмус в Болгарии археологи обнаружили 3 редкие золотые монеты византийского императора Михаила VII.

Их отчеканили после битвы при Манцикерте 25-26 августа 1071 года. В ней турки-сельджуки под руководством султана Алп-Арслана разгромили византийскую армию и взяли в плен императора Романа IV Диогена. Он согласился отдать часть своей территории и получил свободу. В Византии между тем короновали Михаила VII, сообщает Archaeology in Bulgaria.

Михаил VII единолично правил с 1071-го по 1078 год. Получил прозвище Парапинак. По-гречески означает "минус четверть". Михаила так назвали из-за девальвации византийских монет. 1078 года мятежники его насильно постригли в монахи.

Археологи предполагают, что клад спрятали перед набегом половцев и тюркского племени огузов. Они вторгались в Византию с севера, пересекая Дунай.

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"Условия, в которых мы обнаружили византийские золотые монеты, не позволили проследить историю происхождения этого сокровища. Скорее всего, это был небольшой клад, сначала спрятанный в тканевом мешочке. Его следов не сохранилось, но на это указывает особый цвет монет", - сказал руководитель раскопок Валерий Стоичков.

3 византийских золотых солида по своему номиналу были равноценны 900 византийским бронзовым монетам.





В болгарском городе Плевен нашли горшки с серебряными монетами. Сокровище обнаружили узники местной тюрьмы во время сельскохозяйственных работ.