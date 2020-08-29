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суббота, 29 августа 2020 01:13

Нашли могилу викинга с оружием

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Нашли могилу викинга с оружием
В Норвегии нашли могилу викинга. Фото: NTNU University Museum

В Норвегии археологи раскопали могилу викинга возрастом около 1100 лет.

Он был похоронен со всем своим оружием, сообщает Норвежский университет науки и технологий.

Викинг умер примерно в 800-900-х годах нашей эры. Его похоронили с топором, копьем, щитом и мечом. Исследователи установили, что этот мужчина был свободным человеком, фермером и воином. Во времена викингов большинство воинов были свободными людьми и имели собственные фермы.

"Средневековый закон предписывал фермеру покупать оружие. Сначала он был обязан приобрести топор и щит, а затем мог также приобрести копье и меч", - отметил археолог Раймонд Соваж.

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Меч положили с левой стороны. Ранее в аналогичных захоронениях мечи всегда был с правой стороны от умершего. Это может означать, что воин был левшой.

Могила викинга частично перекрывала захоронения трех других воинов, похороненных в канаве. Она окружала один из крупных курганов.

В национальном музее древностей Нидерландов показали кольцо викингов, найденное в прошлом году на кукурузном поле недалеко от города Хогвауд с помощью металлоискателя. Артефакту почти 1,1 тысячи лет.

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