Нашли могилу австрийца, который фотографировал жертв Голодомора

В Зальцбурге нашли могилу Александра Винербергера. Фото: "Історична правда"

В Зальцбурге нашли могилу Александра Винербергера.

Он был австрийским инженером-химиком, в 1933 году работал в Харькове и тайно фотографировал жертв Голодомора, сообщает "Історична правда".

По его фото есть умершие от голода люди, огромные очереди за хлебом и другие свидетельства геноцида.

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После пребывания в Украине Винербергер вернулся в Австрию. Там умер в 1955 году.

Усилиями пластового проекта "Спаси могилу героя" и помощи сторонника проекта Ивана Мачинского на коммунальном кладбище Зальцбурга нашли его могилу.

Книга "Голодомор. Весна в Украине" политолога, историка и писателя Руджеро Д'Алессандро вышла в Италии. В книге рассказывается история майора советской армии Михаила Саломова. Его направляют в Украину для участия в геноциде.