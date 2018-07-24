Нашли мистический амулет алхимиков

В Зютфене в Нидерландах нашли алхимический амулет XVII века.

Алхимиками в древности называли людей, которые с помощью химических опытов пытались найти эликсир вечной жизни - средство для преобразования обычных металлов в золото и другие магические вещества. В своей работе они сочетали научные знания с магическими практиками.

Амулет нашли во время археологических исследований перед застройкой в ​​Зютфене, сообщает DutchNews.

Он сделан из сплава серебра, имеет 49 мм в диаметре и 3 отверстия - чтобы крепить на стену или нашивать на одежду.

Автор: moya-planeta.ru Алхимический амулет должен был защитить своего владельца

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На одной из сторон амулета изображена восьмиконечная звезда и названия планет. На другой стороне алхимические символы и тетраграмматон - имя бога в иудаизме. Они должны были защитить владельца амулета.

Зютфен считался колыбелью алхимиков в XVII веке. В 2010-ом здесь нашли похожий позолоченный амулет того же периода. В древности 1500 жителей города занимались алхимией.

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