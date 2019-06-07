Нашли камень с древними рисунками

Автор: Урядовий кур'єр Известняк с изображением животных созданый представителями азильской культура

На западе Франции недалеко от города Ангулема археологи нашли камень с вырезанными изображениями животных. Исследователи убеждены, что рисунки сделали представители азильской культура эпохи мезолита 9-7 тыс. лет назад.

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На камне размерами 25х18 см и толщиной 3 см с двух сторон был выгравирован характерный для азильской культуры геометрический орнамент. Также исследователи обнаружили изображение 3 лошадей, оленя и зубра.

После того, как на нем вырезали рисунки, камень разломился. И фигуры на нем не сохранились в полном объеме. На одном из изображений сохранилось только туловище лошади без головы, а на другом рисунке отсутствует половина тела, передает Урядовий Кур'єр.

Азильская культура существовала на севере современной Испании и юге Франции. Представлена грубыми артефактами и мелкими изделиями из камня.

На территории национального заповедника "Каменная могила" в Запорожской области археологи нашли предметы быта поселений, которые жили в регионе в эпоху среднего мезолита. Обнаружили кости животных и орудия для ведения хозяйства.