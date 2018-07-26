Нашли храм греческой богини

На Херсонщине нашли античный храм. Фото: ДТ

В Херсонской области археологи во время раскопок греческого поселения Ольвийской хоры возле села Днепровское Белозерского района обнаружила здесь святилище.

Нашли открытую площадку с жертвенным камнем и керамическим светильником на высоких ножках. Ранее на этом месте находили фигурки греческой богини плодородия Деметры. Ученые считают, что святилище также посвящено именно ей. За святилищем обнаружили яму глубиной более 2 м. Туда сбрасывали остатки принесенных в жертву богине животных и посуду. В яме нашли фрагменты керамики, которую можно реставрировать, сообщает "Голос Украины".

Поселение возле Днепровского существовало в течение III-VI в. до н.э., сообщил участник экспедиции, заведующий кафедрой истории и историографии ХГУ, доктор исторических наук Виталий Андреев. Харьковский государственный университет уже 20 лет ведет здесь раскопки. Им удалось изучить только небольшую часть территории городища. Одна его часть ушла под воду, другую заняли под свои поля крестьяне. До сих пор не нашли некрополь.

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Историки считают, что греческое поселение погибло во время набега скифов. На это указывает большое количество найденных здесь бронзовых наконечников скифских стрел трехгранной формы. Они не охотничьи, а именно боевые. Некоторые из этих наконечников торчали прямо в человеческих останках.

Международная группа ученых-археологов обнаружила на полуострове Пелопоннес глиняную табличку с надписями. После необходимой процедуры подтверждения находка может стать самым древним экземпляром с отрывком поэмы Гомера "Одиссея".