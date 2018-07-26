Нашли храм греческой богини

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3735
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1557
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2988
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 567
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6840
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 702
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1026
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3159
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3358
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 720
Фото
Все фото
9
7
28
6
17
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
Татары и античные руины - Крым на фото французского путешественника
С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг
С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво&quot;
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"
В ущелье раскопали могилу воина, которому 2,5 тыс. лет
В ущелье раскопали могилу воина, которому 2,5 тыс. лет
Показали уникальные фото из жизни в ХХ веке
Показали уникальные фото из жизни в ХХ веке
Видео
Все видео
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
"Какой-то странный металл" - археологи откопали необыкновенное украшение
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Впервые испытали новый украинский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали захоронение охранника переправы через Днепр
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Раскопали трипольские дома с уникальными вещами
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Травили пищу и делали смертельные уколы - как Левко Лукьяненко сидел в тюрме
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4626
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 963
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4698
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3717
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27289
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2529
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 12:30

Нашли храм греческой богини

  Комментировать
Нашли храм греческой богини
На Херсонщине нашли античный храм. Фото: ДТ

В Херсонской области археологи во время раскопок греческого поселения Ольвийской хоры возле села Днепровское Белозерского района обнаружила здесь святилище.

Нашли открытую площадку с жертвенным камнем и керамическим светильником на высоких ножках. Ранее на этом месте находили фигурки греческой богини плодородия Деметры. Ученые считают, что святилище также посвящено именно ей. За святилищем обнаружили яму глубиной более 2 м. Туда сбрасывали остатки принесенных в жертву богине животных и посуду. В яме нашли фрагменты керамики, которую можно реставрировать, сообщает "Голос Украины".

Поселение возле Днепровского существовало в течение III-VI в. до н.э., сообщил участник экспедиции, заведующий кафедрой истории и историографии ХГУ, доктор исторических наук Виталий Андреев. Харьковский государственный университет уже 20 лет ведет здесь раскопки. Им удалось изучить только небольшую часть территории городища. Одна его часть ушла под воду, другую заняли под свои поля крестьяне. До сих пор не нашли некрополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли могилу ребенка, которого похоронили с копьем

Историки считают, что греческое поселение погибло во время набега скифов. На это указывает большое количество найденных здесь бронзовых наконечников скифских стрел трехгранной формы. Они не охотничьи, а именно боевые. Некоторые из этих наконечников торчали прямо в человеческих останках.

Международная группа ученых-археологов обнаружила на полуострове Пелопоннес глиняную табличку с надписями. После необходимой процедуры подтверждения находка может стать самым древним экземпляром с отрывком поэмы Гомера "Одиссея".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Нашли могилу ребенка, которого похоронили с копьем
Нашли могилу ребенка, которого похоронили с копьем Просмотров: 1629
Археологи нашли древнейшую выписку из поэмы Гомера "Одиссея"
Археологи нашли древнейшую выписку из поэмы Гомера "Одиссея" Просмотров: 495
Сейчас вы читаете новость «Нашли храм греческой богини». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский назвали румынами, которые забыли свой язык

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 99210
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 42449
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 37268
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 28238
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 20507
Больше всего комментируют
45
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
21
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
12
Гриценко заявил о грязной атаке со стороны Тимошенко
8
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
Голосов: 1507
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua