Нашли фрагмент оружия древнего охотника

Полтавский предприниматель нашел железный наконечник стрелы времен Золотой Орды возле поселка Жуки Полтавского района.
Находку, которую обнаружил возле дороги, передал в краеведческий музей. Она пополнит экспозицию "Древняя Русь и кочевники", сообщает Change.ua
Работники учреждения предполагают, что наконечник был потерян владельцем, вероятно, во время охоты.
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В селе Кисница в Винницкой области нашли мавзолей времен Золотой Орды XIII в. Краевед Валентина Гижко посредством изучения топографических карт и научных трудов установила, что Кисница называлась Kouzzenicze, на маньчжурськом языке хуǯу – "кланяться в землю".
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