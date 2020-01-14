Нашли фрагмент оружия древнего охотника

Полтавский предприниматель нашел железный наконечник стрелы времен Золотой Орды возле поселка Жуки Полтавского района.

Находку, которую обнаружил возле дороги, передал в краеведческий музей. Она пополнит экспозицию "Древняя Русь и кочевники", сообщает Change.ua

Работники учреждения предполагают, что наконечник был потерян владельцем, вероятно, во время охоты.

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Автор: changeua.com На Полтавщине нашли наконечник стрелы золотоордынского охотника

В селе Кисница в Винницкой области нашли мавзолей времен Золотой Орды XIII в. Краевед Валентина Гижко посредством изучения топографических карт и научных трудов установила, что Кисница называлась Kouzzenicze, на маньчжурськом языке хуǯу – "кланяться в землю".