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воскресенье, 20 декабря 2020 01:13

Нашли флягу с серебряными монетами

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Нашли флягу с серебряными монетами
В Великом Новгороде нашли флягу с деньгами. Фото: РАН

В центре Великого Новгорода в РФ археологи нашли флягу-пороховницу с серебряными монетами.

В сосуде обнаружили 1716 серебряных монет. Специалисты считают, что клад был спрятан в период оккупации Великого Новгорода шведскими войскам в 1611-1617 годы, сообщают в Институте археологии РАН.

В основном обнаружили копейки и деньги времен Ивана Грозного. Также нашлись монеты, которые изготавливали в Смутное время. Обнаружили и несколько монет, отчеканенных в 1611-1617 годы.

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Владельца фляги не установили. Сокровище находилось в перемешанном слое почвы. В прошлые века землю здесь выкапывали при строительных работах и ​​перевозили с места на место.

В российском Великом Новгороде нашли берестяную грамоту XIV в. Автор спрашивает адресата, пойдет ли военный отряд "за волок" и стоит ли ему опасаться этого войска.

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