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четверг, 30 мая 2019 23:31

Нашли древнюю могилу молодой женщины

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Нашли древнюю могилу молодой женщины
На Сумщине нашли древнюю могилу. Фото: sumy.today

В селе Заречное Тростянецкого района Сумской области нашли средневековую могилу.

Археологов из Института археологии Национальной академии наук Украины пригласила Тростянецкий городской совет, сообщают sumy.today.

Исследования в первый же день дали результат. Археологи наткнулись на захоронение возрастом 800 лет.

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Нашли скелет женщины. Ей было около 27 лет. Ее похоронили в гробу, который от возраста не сохранился. На теле нашли нательный крестик.

Захоронение обнаружили на месте поселения древнерусской культуры.

Археологи провели раскопки на Красной площади в Чернигове. Обнаружили 67 артефактов. Раскопали деревянный дом размером 4 на 5 м. На то время он считался большим. Состоял из 2 помещений.

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