Нашли древнейшее сплетенное человеком изделие

В пещере Иудейской пустыни, что на территории Израиля, археологи нашли древнюю плетеную корзину. Находку возрастом 10,5 тыс. лет назвали самой старой из всех подобных обнаруженных ранее.

Корзину изготовили в период докерамического неолита 2 человека, один из которых был левшой. Материал из которого плели ученые пока не установили. Емкость корзины составляет 92 л., пишет The Jerusalem Post.

Автор: YANIV BERMAN/IAA Корзину сплели 10,5 тыс. лет назад

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Подняв крышку, внутри нее увидели лишь небольшое количество земли. С ее помощью надеются установить, что в ней хранили.

"Это самое интересное открытие, с которым я столкнулся в своей жизни", - отметил археолог Хаим Коэн. Ученый добавил, что древние люди, которые изготовили корзину, не жили в пещере, а использовали ее прохладу для хранения продуктов.

Обычно органические материалы не способны сохраняться в течение такого длительного времени, но корзина уцелела благодаря сухому климату пустыни.

Ранее археологи обнаруживали древнейшие нитки, изготовленные неандертальцами. Им около 50 тыс. лет. Новое открытие свидетельствовало о том, что неандертальцы создавали нитки и шнурки из природных волокон задолго до того, как человек разумный овладел этой техникой. Находку раскопали во французской пещере, служившей неандертальцам поселением. Ее изготовили из мягкой внутренней коры хвойного дерева. Диаметр составляет 6,2 мм, а датировка колеблется между 50-41 тыс. до н. э. По мнению ученых, фрагмент веревки мог служить ручкой для кремневого инструмента или быть частью сетки или сумки для таких инструментов.