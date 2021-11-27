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воскресенье, 28 ноября 2021 00:46

Нашли древнее захоронение в каменном саркофаге
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В Тернопольской области археологи обнаружили каменный саркофаг с тремя скелетами
Фото: "Укрінформ"
Находке минимум 5 тыс. лет
Погребенные лежали в упор в саркофаге
Археологические находки передадут Борщевскому краеведческому музею

В Тернопольской области археологи обнаружили каменный саркофаг с тремя скелетами.

Находке минимум 5 тыс. лет, сообщила директор областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия Марина Ягодинская, передает "Укринформ".

"Раскопки проводили вместе с археологами Борщевского краеведческого музея вблизи села Озеряны. Раскопали каменную гробницу с останками древних людей. Это, по предварительным оценкам – молодые люди, один человек вообще – подросток. Кроме этого, нашли 10 амфор, хорошо отшлифованный топор, три бусины из янтаря, две из них очень хорошо сохранились. Найденные артефакты относятся к захоронениям культуры шаровидных амфор, это – IV-III тысячелетие до нашей эры", - рассказала она.

Погребенные лежали в упор в саркофаге. Крайние из них – с поднятыми, несмотря на каменные стенки гробницы руками, что случается довольно редко.

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Археологические находки передадут Борщевскому краеведческому музею.

В городе Полонном Хмельницкие археологи нашли кусок свинца с текстом на нем. Его обнаружили при раскопках в городе. Находки позволяют утверждать, что Полонное является самым древним городом области.

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