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среда, 05 июня 2019 23:13

Нашли древнее захоронение мальчика с игрушками

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В Астраханской области РФ археологи нашли захоронение подростка.

Мальчика похоронили 4 тыс. лет назад, сообщает lenta.ua.

Раскопки проводились в кургане "Богомольные пески". Мальчика нашли в позе эмбриона. Это говорит о его высоком социальном положении.

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Вместе с ребенком похоронили набор костей для игр и керамическую посуду. Находку приписывают к срубной культуре бронзового века.



Студенты-археологи Тринити-Сент-Дэвидского университета в Уэльсе начали свою первую археологическую практику. Искали средневековые артефакты. Зато нашли древний каменный топор.

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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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