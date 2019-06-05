Нашли древнее захоронение мальчика с игрушками

В Астраханской области РФ археологи нашли захоронение подростка.
Мальчика похоронили 4 тыс. лет назад, сообщает lenta.ua.
Раскопки проводились в кургане "Богомольные пески". Мальчика нашли в позе эмбриона. Это говорит о его высоком социальном положении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице раскопали захоронение возрастом 7 тысяч лет
Вместе с ребенком похоронили набор костей для игр и керамическую посуду. Находку приписывают к срубной культуре бронзового века.
Студенты-археологи Тринити-Сент-Дэвидского университета в Уэльсе начали свою первую археологическую практику. Искали средневековые артефакты. Зато нашли древний каменный топор.
×
Комментарии